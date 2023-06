La advertencia de Gareth Bale a Lionel Messi sobre la MLS

En las últimas horas, Gareth Bale le dejó contundentes palabras a Lionel Messi por su siguiente paso en el fútbol. El argentino tomó la decisión de jugar próximamente en el Inter de Miami, de la Major League Soccer de Estados Unidos. De esa forma, el exjugador de Gales y Real Madrid no se guardó nada en una entrevista y le entregó una viral advertencia al campeón del mundo con la Selección Argentina.

Gareth Bale, que se retiró del fútbol a comienzos de este 2023, tuvo una breve estancia en la Major League Soccer, defendiendo los colores de Los Ángeles Galaxy en 2022. De esa manera, cuando fue consultado por la llegada de Lionel Messi a Estados Unidos, no dudó en enviarle un mensaje al argentino. Sus palabras estuvieron enfocadas en relación a lo que él aprendió del certamen antes mencionado.

"Es mucho más tranquila. Si pierdes en el Real Madrid, te crucifican, te vas a casa y no eres feliz. En cambio en la MLS, aceptan más una derrota. No hay consecuencias si pierdes y no puedes ser relegado. Se celebran todas las victorias como si hubieran ganado el campeonato", fue lo que comenzó diciendo Bale, en una entrevista que le concedió a BT Sport.

Más detalles de Gareth Bale para Messi

Por otra parte, el galés también aprovechó para dejar más detalles de la liga norteamericana. "Hay cosas como los viajes largos, la humedad... pero creo que Messi disfrutará esta etapa allí. Y es genial para la MLS y para EE UU, y con el Mundial próximo, creo que el fútbol crecerá mucho más", expuso el exjugador del Real Madrid, que a sus 33 años tomó la decisión de retirarse del fútbol.

En relación a quiénes tomarán la posta que dejaron Messi y Cristiano Ronaldo en Europa, no perdió el tiempo y reconoció: "Creo que Mbappé apunta a la próxima gran superestrella, también Haaland... Ocurre en todos los deportes, tras una transición, llegan otros que ocupan su lugar". Sin lugar a dudas, los dichos de Gareth Bale no pasaron desapercibidos en el mundo del fútbol.