El fuerte sismo con epicentro en Chile que se sintió este jueves en San Juan dejó una escena novedosa: en muchos casos, primero se activó la alerta de Google en los celulares con Android y, minutos después, se conocieron los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

Poco después, el Inpres publicó el reporte oficial con los parámetros técnicos del evento: magnitud, profundidad, localización precisa y hora exacta del sismo. Como suele ocurrir, los valores pueden diferir respecto de las estimaciones iniciales que ofrecen aplicaciones o sistemas automáticos.

Publicidad

Cómo funciona la alerta

El sistema de Alertas de Terremotos de Android utiliza los acelerómetros presentes en millones de teléfonos para detectar vibraciones compatibles con un sismo. Cuando el algoritmo identifica un movimiento significativo —generalmente a partir de magnitud 4,5— envía notificaciones a los usuarios cercanos.

La clave está en la velocidad: las ondas sísmicas viajan por la corteza terrestre a menor velocidad que la transmisión de datos digitales. Por eso, dependiendo de la distancia al epicentro, el aviso puede llegar segundos antes de que se sienta el movimiento.

Publicidad

Sin embargo, se trata de un sistema automático que realiza estimaciones preliminares en tiempo real.

¿Qué datos son los más fiables?

Aunque la alerta de Google puede brindar segundos valiosos para reaccionar, los datos más precisos y oficiales en Argentina son los que emite el Inpres.

Publicidad

El organismo cuenta con una red de estaciones sismológicas distribuidas estratégicamente y profesionales especializados que analizan los registros instrumentales. Sus informes determinan con mayor exactitud la magnitud (generalmente medida en escala de magnitud de momento), la profundidad y las coordenadas del epicentro.

Las aplicaciones y sistemas automáticos priorizan la inmediatez; el Inpres prioriza la precisión técnica. Por eso, ante diferencias en la magnitud informada, el dato oficial y más fiable es el que publica el organismo nacional.

Complemento, no reemplazo

Especialistas recuerdan que estas notificaciones no predicen terremotos. La alerta se activa cuando el sismo ya comenzó en otro punto y, según la distancia, puede ofrecer unos segundos de anticipación.

El sistema de Google funciona como herramienta complementaria a los organismos oficiales. De hecho, la propia compañía ha señalado en otras ocasiones que su tecnología no reemplaza a los sistemas nacionales de monitoreo.

La experiencia de este jueves mostró el potencial de la tecnología para anticipar el movimiento, pero también reafirmó la importancia de consultar siempre las fuentes oficiales para conocer los datos definitivos de un evento sísmico.