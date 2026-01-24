La dolorosa muerte que destruyó a Brenda Gandini y su familia

Brenda Gandini atraviesa días de profundo pesar tras sufrir una pérdida significativa que decidió compartir con sus seguidores de Instagram. La actriz despidió a su perro Bukito con palabras cargadas de desconsuelo, destacando el fuerte lazo que el animal mantenía con toda su familia. Al anunciar la noticia, expresó: "Ay Bukito, qué tristeza, tengo el corazón roto en mil pedazos, después de pelearla como guerrero que eras, te nos fuiste".

En su dedicatoria, Gandini recordó la personalidad de su compañero y apeló a la memoria de su propio padre para que lo reciba en el más allá: "Te vamos a extrañar todos los días y te vamos a recordar siempre chancho enojón. Tan cariñoso, protector, compañero. Ya le pedí a mi viejo que por donde estés, te busque y te cuide". El posteo recuperó imágenes de la complicidad de la mascota con sus hijos, Eloy y Alfonsina, y con su pareja, Gonzalo Heredia.

La actriz subrayó el valor de los animales en la vida de las personas al manifestar: "Gracias bukito por habernos dado tantos años de amor. Creo que solo las personas que tienen animales sienten lo que es la pérdida de estos seres tan especiales. Te amamos por siempre".

Finalmente, ante el apoyo recibido de quienes se sintieron identificados con su dolor, compartió un mensaje de gratitud: "Quiero agradecier a cada uno de ustedes por sus mensajes de amor. En estos momentos recibirlos, es un abrazo fuerte que se sienta. Me alegra saber que hay tanta gente sintiendo el amor por ellos, que dejan huellas para siempre. De corazón, GRACIAS".