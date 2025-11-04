La escuela Obreros del Porvenir inscribe para sus carreras 2026

La Escuela de Oficios Obreros del Porvenir inició el proceso de inscripción para las carreras correspondientes al ciclo lectivo 2026, en un contexto donde se registra una creciente demanda de profesionales capacitados en diversas áreas técnicas. La institución educativa ubicada en Avenida Alem 527 sur, en la Capital sanjuanina, permanece receptiva para todos los interesados en formarse en especialidades con alta inserción laboral.

Entre la oferta académica disponible se encuentran diez carreras técnicas que incluyen Metalmecánica, Mecánica del Automotor, Refrigeración y Aire Acondicionado, Tornería Mecánica y Gastronomía Profesional. Completan la propuesta formativa las carreras de Industria de la Madera, Electrónica General e Industrial, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Dibujo Publicitario y Administración Contable.

Los interesados en incorporarse a cualquiera de estos programas formativos pueden realizar su consulta o inscripción a través del número de WhatsApp 2645815111 o personalmente en la sede institucional. Esta iniciativa busca formar técnicos especializados que puedan responder a las necesidades del mercado laboral actual, donde se verifica una significativa carencia de profesionales calificados en oficios tradicionales y emergentes.