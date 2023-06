La encuesta realizada dio a conocer los resultados sobre el campo de estudio de 1.000 argentinos. La premisa era si alguna vez le habían revisado el celular a su pareja. El resultado arrojó que casi la mitad de los encuestados, el 46%, había realizado esta acción, mientras que el 44% sospecha que el otro lo ha hecho y el 24% no está seguro.

Del total de los encuestados, el 39% de los que sospechan que su pareja ha tenido acceso a su teléfono sin su consentimiento, dijo que fue el otro quien confesó el acto; un 29% los sorprendió “con las manos en la masa”, y un 15% dijo que la persona que estaba a su lado sabía cosas que ellos habían compartido privadamente a través de su teléfono.

El director regional en Latam para Avast, la empresa encargada de realizar la encuesta, Javier Rincón, dijo que “revisar el teléfono de alguien sin su permiso no es aceptable sin importar el estado de la relación”. Además, mencionó que “los resultados de nuestra encuesta demuestran que las personas se dieron cuenta de que su pareja ha manipulado su celular al notar que los ajustes han sido alterados, que algo está diferente, que su pareja sabía su información privada compartida por mensajes o llamadas o, encontrando una app que ellos no habían instalado en sus celulares. Todas estas son red flags y puede ser que haya apps que permiten monitorear las actividades del otro incluidas también”.

Mabel Bianco, de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) estuvo de acuerdo con el mensaje de Rincón, ya que comentó que esos indicios pueden estar relacionados con alguien que es capaz de aplicar violencia en un futuro. “No debemos darle a nuestros novios /parejas datos de claves que les permite entrar a ver nuestros mails y redes porque es una forma de acabar con nuestra intimidad, eso es algo debemos proteger, tampoco debemos pedir reciprocidad porque eso les da derechos y es un signo importante de posible violencia” agrega Bianco

El abuso verbal puede ser una consecuencia de la confrontación

Quienes enfrentaron a su pareja luego de descubrir que le revisaban su dispositivo móvil, comentaron que se puede llegar a un acuerdo para no dejar que suceda nuevamente, sin permiso. Mientras que un cuarto de los encuestados, el 22%, declaró que el incidente desencadenó una violenta discusión que termina en abuso verbal.

De los que no enfrentaron a sus parejas, el 31% quería ver si era un incidente de una sola vez, y un 11% tenía miedo de que se produjera una discusión.

Bianco expresó que “si descubres esto lo que tenés que hacer es cambiar las claves y luego ver cómo le planteas a tu pareja el hecho, porque el que lo haya hecho sin decirte es más grave y mayor indicio de que quiere espiarte y eso no es un hecho normal ni menos implica que te quiere más como a veces lo pintan”. Agregó que “si te lo dijo es mejor, pero eso no quita que no tenés que cambiar las claves y no permitirle que siga entrando a tu espacio en redes”.

Remarcó la importancia de no permitir el más mínimo gesto de agresión, porque tradicionalmente en el ciclo de la violencia, después de la agresión verbal o de cualquier tipo, piden disculpas y prometen no hacerlo nunca más, pero la experiencia nos indica que reiteran. Finalizó con buscar ayuda profesional para sobrellevar la relación y destacó el no querer cambiar al otro sin ayuda porque puede ser algo riesgoso.