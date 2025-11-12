La Noche del Dibujo celebra sus 10 años en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson albergará este jueves 13 de noviembre, desde las 20 horas, la décima edición de La Noche del Dibujo. El evento, organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, consolida su trayectoria como una de las citas culturales más relevantes de la provincia, dedicada exclusivamente a la práctica y exhibición del dibujo en sus múltiples manifestaciones. La entrada será libre y gratuita.

Esta celebración constituye un espacio de encuentro entre artistas profesionales, estudiantes, aficionados y familias, promoviendo una experiencia participativa en torno a la creación gráfica. A lo largo de su historia, la iniciativa ha reunido a más de mil artistas y ha integrado diversas modalidades expositivas y performáticas, distribuidas en todos los espacios del museo, incluyendo el hall, las salas principales, el auditorio, el foyer y la explanada.

Publicidad

La edición conmemorativa contará con la participación de destacados creadores locales y nacionales, entre ellos Federico Agüero, Sebastián Araya, Luis Basualdo, Burka, Humberto Costa, Marcos Díaz, Pablo Enríquez, Bruno José Giancola, Carlos Gómez Centurión, Huiracocha, Sofía Manrique, Silvina Martínez, Estela Milán, Eric Nobre, Sonia Parisí, Daniel Quinteros, Jorge Rodríguez, Alberto Sánchez Maratta, Susana Sánchez, Lucas Sepúlveda, Simon-Simon, Alecram Anavi Zeláznog, Sofía y Madelen Basañes Vázquez, Eliana Femenía, Belén Coria y Gonzalo Costela.

Se sumarán además colectivos e instituciones como la Asociación de Dibujantes Argentinos (ADA) sede San Juan, estudiantes de la Diplomatura en Ilustración de la FAUD, el taller De Citas y Apropiaciones del MPBAFR, el grupo artístico 18 Mundos, los Croquiseros Urbanos de San Juan, el Taller Arte Inclusivo de la Escuela de Educación Especial Aleluya en colaboración con el Centro Vida Nueva, y el Museo 3D.

Publicidad

El programa incluirá intervenciones artísticas a cargo de los colectivos Nave de Piedra y Pictollama, así como performances realizadas por alumnos de la carrera de Estudios Teatrales de la UNSJ, dirigidos por Ada Valdez, Guadalupe Suárez Jofré y Melina Echeverría. La figura humana estará presente a través de modelos en vivo como Silvia Yuliana Balmaceda, Eva Bow, Ariana Clevers, Fernando Ramos, Sheik Janavel, Franco Emanuel Yacante y Daniela Tulian, complementados con trabajos de body art por Johnofui, Luxy y Miscenas Soler.

La experiencia se completará con estaciones de dibujo con escenografías especialmente diseñadas, un sector infantil con actividades lúdico-creativas guiadas por docentes, y un patio de comidas con la participación de Cerveza Artesanal Cumbre, Entre Montañas y Khun Pastas Artesanales. El cierre musical estará a cargo de Japoneses de Bolsillo y DJ Shaku.