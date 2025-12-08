El mensaje del Gobierno a un año de la desaparición forzada de Nahuel Gallo en Venezuela

El 8 de diciembre de 2025 marca el doloroso primer aniversario de la detención ilegal y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo en Venezuela. El Gobierno de Javier Milei renovó su enérgico rechazo a esta situación, enfatizando que el caso constituye “una flagrante violación del derecho internacional” por parte del régimen de Nicolás Maduro.

El Estado argentino sostiene que Gallo, Cabo Primero de Gendarmería Nacional, permanece detenido sin garantías judiciales, sin acceso a sus familiares y bajo una situación calificada como arbitraria e injustificada. La Cancillería y el Ministerio de Seguridad Nacional denunciaron que la retención encuadra en un claro caso de desaparición forzada, delito condenado por tratados internacionales vigentes.

El país ha presentado denuncias en distintos foros internacionales, coordinando múltiples gestiones diplomáticas. Entre estas intervenciones, se solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares urgentes. También se elevó el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) como un episodio de detención arbitraria y desaparición forzada, y se denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una “una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo”. El Gobierno identificó a los responsables ante organismos competentes, buscando aumentar la presión internacional.

Nahuel Gallo fue capturado el 8 de diciembre de 2024 en la frontera colombo-venezolana mientras intentaba ingresar a Venezuela para reencontrarse con su esposa, María Alexandra Gómez, y su pequeño hijo. Desde entonces, permanece en la prisión de El Rodeo, acusado de “terrorismo y espionaje”, aunque su nombre ni siquiera aparece en registros oficiales.

El único testimonio sobre su estado actual provino de Renzo Huamanchumo Castillo, un ciudadano peruano-estadounidense que estuvo detenido en El Rodeo. Castillo afirmó que compartió espacio con Gallo y que lo vio con buen ánimo dentro de la prisión, mencionando que el argentino incluso cantaba el himno nacional para mantenerse fuerte.

María Alexandra Gómez, quien logró regresar a la Argentina junto a su hijo Víctor en mayo con asistencia consular, relató que intenta proteger al niño de la crudeza del contexto: “A Víctor le digo que su papá está trabajando, que va a venir pronto. Él siente su ausencia. Lo único que tenemos es incertidumbre porque vemos lo que pasa en Venezuela y no sabemos cómo está Nahuel”.

La última imagen que la esposa tiene de él es mediante una videollamada el día que hacía escala en Bogotá: “Estaba nervioso, pero feliz porque faltaba poco para reunirnos. Esa fue la última imagen que tengo de él”.

Tras reunirse con la exministra Patricia Bullrich la semana pasada, Gómez reconoció el desgaste emocional: “Me agarra la angustia de pensar en él, de cómo ayudarlo desde acá. No he dejado de luchar ni un segundo. Me dijeron que están haciendo todo lo posible. Solo me queda seguir esperando”. No obstante, expresó su frustración ante la falta de resultados: “Hoy me siento mal, muy rota. Me frustra no haber logrado su libertad después de tanto esfuerzo”.

Gómez aseguró que este aniversario y la cercanía de las Fiestas vuelven los días especialmente dolorosos: “Nunca pensé que íbamos a llegar al 8 de diciembre. Y no quiero que llegue el 24 y que mi hijo pase otra Navidad sin su papá. Necesito que esto termine ya”.

Pese a la tensa espera, el texto oficial subraya el compromiso del Estado argentino con la familia: “El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”.