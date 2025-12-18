Con la consagración de Unión de Villa Krause en el Torneo Clausura, definida este miércoles en una final vibrante ante Sportivo Desamparados por penales (5-4 tras el 2-2 en los 90 minutos), se actualizó la tabla histórica de los máximos ganadores del fútbol sanjuanino.

El Azul cerró una temporada perfecta, ya que venía de ganar el Torneo Apertura, y la doble consagración le permitió quedarse automáticamente con el campeonato Oficial 2025. Con este nuevo título, Unión alcanzó su séptima corona oficial en la historia de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Pese al nuevo logro de los azules, el ranking histórico de campeones sigue teniendo un claro líder. San Martín, que este año no participó en la competencia local, continúa en lo más alto con 26 títulos oficiales. En el segundo lugar aparece Alianza, con 24 consagraciones, mientras que Sportivo Desamparados, finalista del Clausura, completa el podio con 12 campeonatos.

Más atrás, en el cuarto escalón, se ubican Unión de Villa Krause y Colón Junior, ambos con 6 títulos oficiales, consolidándose como protagonistas históricos del fútbol sanjuanino. En la quinta ubicación aparece Peñarol con 6 campeonatos.

La tabla se completa con otros clubes que también dejaron su huella en la historia del fútbol provincial. Los Andes (club que ya no existe) y Trinidad cuentan con 4 títulos cada uno. Luego aparecen 9 de Julio, Villa Obrera y Atenas, con 3 consagraciones. Del Bono suma 2 campeonatos, mientras que San Lorenzo de Ullum e Independiente (club que ya no existe) registran 1 título oficial cada uno.

Así quedó la tabla de máximos ganadores del fútbol sanjuanino:

San Martín: 26 títulos

Alianza/Atlético de La Juventud: 24 títulos

Sportivo Desamparados: 12 títulos

Colón Junior/Graffigna: 7 títulos

Unión de Villa Krause: 7 títulos

Peñarol: 6 títulos

Los Andes: 4 títulos

Trinidad: 4 títulos

9 de Julio: 3 títulos

Villa Obrera: 3 títulos

Atenas: 3 títulos

Del Bono: 2 títulos

San Lorenzo de Ullum: 1 título

Independiente: 1 título