La tienda que reúne a marcas exclusivamente sanjuaninas

Una tienda en San Juan reúne emprendimientos de marcas locales basadas en una filosofía sostenible. Se trata de Be Able, firma que nació para darle espacio a las producciones sanjuaninas con estilo propio y una estética cuidada en cada uno de los productos que ofrecen.

Ailin Borghi y Flavia Nayar son las propietarias del proyecto que nació como un lugar de conjunción entre diversas iniciativas sanjuaninas dedicadas a la elaboración de bienes sostenibles. “Después de pasar por varios proyectos, me di cuenta que la sostenibilidad y trabajar en red eran las dos cosas que más me motivaban, lo cual se ve reflejado en el trabajo de la tienda como espacio de encuentro y creación necesariamente en conjunto con otras personas”, contó Ailin Borghi.

En el local se pueden encontrar productos de cosméticas hechos en San Juan.

La filosofía del proyecto cimentada en la sostenibilidad conforma una guía y la cualidad identitaria de los procesos de producción de los artículos que hay en Be Able. “El diseño sostenible nace de la premisa de que se puede crear sin destruir. Algunas de las prácticas que llevamos a cabo implican pensar los diseños desde su nacimiento para reducir los residuos que genera su producción, utilizar materias primas nobles que regresen a la tierra como recurso y no como residuo, y la posibilidad de crear a partir de descarte y no materias primas vírgenes”, expresó Ailin.

En este sentido, los insumos, procesos, mano de obra, packaging, vías de comercialización y todo lo que respecta al producto ofrecido está pensado para que su impacto no sea nocivo para el ambiente.

También hay un espacio de cerámicas.

En Be Able conviven productos de diseño sostenible de rubros diversos como cerámica, cosmética, juguetes, indumentaria, accesorios y moda circular. Cuentas con firmas locales como Andar Origen, Alquimia, Ix chel, Madelen, Nueve Hilos, Fracking y nuestra selección de moda circular.

Ahora pretenden agregar nuevas ofertas para los clientes, entre ellos destinados a compañías, y próximamente lanzarán la temporada primavera- verano. “Estamos desarrollando nuestro catálogo de productos corporativos, vinculado a regalos empresariales y desarrollo de productos sostenibles para empresas, algo que venimos haciendo hace mucho tiempo y estamos formalizando como oferta desde nuestra empresa”, finalizaron.