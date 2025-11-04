La Tora y Nacho y su vínculo post-separación: "No somos amigos, pero nos queremos"

La relación entre Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares siempre estuvo en el ojo de la tormenta, desde sus inicios en la casa de Gran Hermano hasta su posterior separación fuera del reality. Sin embargo, en un reciente encuentro al aire, la expareja demostró que es posible mantener un lazo sano, sincero y profesional después de terminar un noviazgo.

"Podemos compartir millones de programas," afirmó La Tora con seguridad. "De hecho, le dije a Meli [su compañera en el programa]: 'Bueno, cuando haya poca gente, yo estoy. Traemos una banda, hacemos lo que quieran'. No existen las comparativas con Nacho. Somos compañeros, nos llevamos muy bien, lo quiero mucho."

Publicidad

La Tora, quien hoy se encuentra soltera tras su noviazgo con el cantante Maxi Kilates, fue enfática al delimitar el tipo de vínculo que mantienen. "Amigos no somos, pero somos compañeros, nos llevamos muy bien. Lo quiero mucho. También está bueno mostrar esto: que te podés llevar bien después de un montón de cosas," expresó la exconcursante, apelando a un mensaje de madurez y entendimiento.

El tono de la conversación se tornó más introspectivo cuando ambos reconocieron los conflictos que enfrentaron en el pasado. "Con Nacho nos hemos matado, pero matado, matado," admitió La Tora, haciendo hincapié en que los errores y los aprendizajes forman parte de la construcción de su actual dinámica. Por su parte, Nacho, quien también tuvo una mediática relación post-GH con Coty Romero, coincidió con la visión de su expareja.