La UNSJ, saturada: aumentó la inscripción y los nuevos alumnos no tienen dónde cursar

Algunos estudiantes que toman apuntes fuera de sus aulas por falta de espacio, otros que reclaman que no tienen espacios fijos para cursar y otros más que plantean que no pueden iniciar sus materias prácticas porque es tanta la demanda de un lugar, que no alcanza para todos. Este es un panorama frecuente las diferentes carreras que dicta la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y que repercute en la educación de muchos alumnos. DIARIO HUARPE habló con Manuel Giménez, presidente de la Federación Universitaria, quien confirmó esta situación y comentó que la cantidad de alumnos de las diferentes unidades académicas ha crecido exponencialmente.

Giménez explicó que, durante la pandemia, la cantidad de estudiantes se multiplicó en algunas carreras universitarias. Como la modalidad de cursado era virtual, el hecho de que las unidades académicas estaban prácticamente rebalsadas no era palpable. Sin embargo, con la vuelta de la presencialidad, en marzo del 2022, el abarrotamiento en las aulas de la UNSJ se pudo ver fácilmente.

Con respecto a esto, el presidente de la Federación Universitaria planteó que no es que sea una facultad la más perjudicada, sino que tiene que ver fundamentalmente con las características de cada carrera. “Las carreras y la naturaleza de las mismas afecta a la necesidad de cursar presencialmente. Como por ejemplo, las ingenierías o las ciencias médicas que tienen materias prácticas”, detalló.

Giménez también indicó que la Facultad de Ciencias Sociales es una de las que más alumnos ha incorporado en este último tiempo y, por lo tanto, una de las que tiene más problemática de espacio. Fundamentalmente en los primeros años de las carreras de Contador Público y Abogacía. “Se ven estudiantes cursando fuera de sus aulas porque no hay espacio para todos”, manifestó.

Otro es el caso de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, que durante el último período electoral añadió carreras sin tener un espacio físico concreto para que se cursen. De esta manera, hay estudiantes que cursan en diferentes edificios públicos ante la falta de espacio propio en la unidad académica.

Giménez dijo que, desde la Federación, cuando se volvió a una semipresencialidad en el 2021, ya estaban observando un incremento de la currícula universitaria. Por este motivo, comenzaron a plantear a las autoridades sobre la posible problemática que podría surgir al volver a cursar en los establecimientos.

“En vez de tomar el tema con antelación, se vieron con el problema encima y tuvieron que salir a tapar parches con el alquiler de otros lugares o planteando algunos cursados virtuales”, expresó el referente universitario.

Finalmente, Giménez comentó que, desde el 2021, están pidiendo una bimodalidad en las carreras universitarias con el objetivo de descomprimir la presencialidad y atender a las necesidades del alumno moderno. “Ya no es el estudiante que solo se encarga de la universidad, ahora tiene que trabajar, aportar para su casa y algunos hasta tienen personas a cargo. Que la Facultad disponga de modalides presenciales y virtuales, es una oportunidad para el nuevo perfil del universitario y para que se solucione la falta de espacio”, cerró.

Los estudiantes continúan con la problemática latente, de no tener donde cursar o hacerlo de una manera cómoda que potencie el aprendizaje. Mientras tanto, la solución se hace lejana para aquellos que necesitan estudiar de manera urgente.