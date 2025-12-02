Noviembre no trajo el alivio que el comercio sanjuanino esperaba. Las ventas minoristas cayeron 5% interanual en unidades, comparadas con 2024, y registraron además un fuerte retroceso del 10% frente a octubre. Los datos surgen del Observatorio Comercial de la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan.

Si bien el descenso fue menor al 13% interanual que marcó octubre, confirma que el consumo sigue sin encontrar piso y que el último tramo de 2025 continúa empujando a los comercios a un escenario de cautela extrema. La mayoría de las familias, otra vez, eligió retraer gastos y priorizar lo esencial. Marcelo Quiroga, titular de la entidad, en meses previos ya había advertido sobre esta dinámica, que no se pudo revertir ni siquiera con fechas comerciales de alto movimiento.

Acorde al informe, apenas el 21% de los comerciantes consultados dijo haber alcanzado sus expectativas de ventas para el mes. Es decir, 8 de cada 10 no logró cumplir lo que había proyectado. El dato vuelve a mostrar la distancia entre los planes de negocios y una realidad económica que exige ajustar estrategias semana a semana.

Entre los rubros de mejor desempeño aparecen Electrónica e Informática y Decoración para el hogar. Fueron los segmentos que más se movieron en noviembre, aunque sin la tracción suficiente para arrastrar al promedio general a terreno positivo.

Desde la Cámara señalaron también que la tarjeta de crédito se mantuvo como el medio de pago preferido por los consumidores, seguida por transferencias y pagos digitales. En un año marcado por ingresos comprimidos y costos operativos altos, el crédito vuelve a ser la herramienta que sostiene operaciones, incluso en compras de menor valor.

El panorama repite conclusiones del informe de octubre, cuando el sector marcó 13% de caída en unidades y 11% de baja en rentabilidad frente a 2024, también con un retroceso intermensual del 10%. Octubre fue un punto crítico para el comercio local, que arrastró números rojos pese al movimiento del Día de la Madre y a un ticket promedio cercano a los $50.000 en zonas de mayor concentración de consumo. Y noviembre fue más de lo mismo: se vende menos, se financia más.

En San Juan, donde el comercio minorista representa miles de puestos de trabajo directos e indirectos, estas mediciones son algo más que estadísticas. De cara a diciembre, el sector mantiene cierta esperanza en los aguinaldos y en las compras de fin de año por las Fiestas, el último empujón tradicional del calendario comercial. Pero advierte que el resultado dependerá, otra vez, del poder adquisitivo y del humor social del consumidor sanjuanino. Será cerrará así un 2025 disputado entre la necesidad, la prudencia y el ingenio para sostener las persianas abiertas.

Dato

Los rubros con mejor actividad fueron Electrónica e Informática y Decoración-Hogar.