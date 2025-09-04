Lionel Messi disputará esta noche (4 de septiembre de 2025) su último partido oficial con la Selección Argentina en territorio nacional, enfrentando a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas a partir de las 20:30 en el Estadio Monumental. El propio capitán generó una gran expectativa al calificar este encuentro como "muy especial" y confirmar la presencia de su familia. Aunque el astro de 38 años no contempla el retiro de inmediato, reconoció que el desenlace de su carrera se aproxima, marcando también el final de su ciclo con la selección.

La despedida de Messi de los partidos oficiales en suelo argentino abre la puerta a un tramo final con la Albiceleste que se extenderá hasta el Mundial de 2026. Con 193 partidos disputados, 112 goles y 59 asistencias, Messi se consolida como el máximo goleador histórico del equipo nacional.

Tras el compromiso ante Venezuela, la Selección viajará a Guayaquil para enfrentarse a Ecuador el 9 de septiembre a las 20:00 (hora argentina), cerrando así su participación en las Eliminatorias.

La agenda internacional de Messi con la selección incluye varias ventanas FIFA antes de la Copa del Mundo. En octubre de 2025, el plantel de Scaloni realizará una gira por Estados Unidos (entre el 6 y el 14 de octubre), con amistosos programados contra Venezuela (rival probable) en el Hard Rock Stadium de Miami y Puerto Rico (rival probable) en el Soldier Field de Chicago. Posteriormente, en noviembre de 2025, la selección campeona del mundo tiene previsto viajar a Luanda, Angola, y luego a Kerala, India (entre el 10 y el 18 de noviembre).

En marzo de 2026, Messi podría vestir oficialmente la camiseta argentina en la Finalissima frente a España, un torneo que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Este encuentro está programado para la ventana FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026, con sede aún por definir entre Londres, Qatar y Arabia Saudita.

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección Argentina afrontaría dos amistosos entre el 1 y el 9 de junio de 2026. El sorteo de los grupos del Mundial se celebrará el 5 de diciembre de 2025. El torneo, que por primera vez contará con 48 equipos y 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York. Messi disputaría al menos tres partidos en la fase de grupos.

Messi arribó a Buenos Aires junto a su familia y Rodrigo De Paul después de disputar la final de la Leagues Cup con el Inter Miami, donde su equipo perdió 3-0 ante Seattle Sounders. A su llegada, el capitán confirmó que su estado físico es "muy bien" y se unió de inmediato a los entrenamientos en el Predio de la AFA.