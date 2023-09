¿Lo despiden? Más problemas para Mauricio Pochettino en Chelsea

El Chelsea de Todd Boehly continúa sumido en una racha negativa que parece no tener fin. Ni con Thomas Tuchel, ni con Graham Potter, ni con Bruno Saltor, ni con Frank Lampard, y tampoco con Mauricio Pochettino, han conseguido cambiar la imagen del elenco azul. La última derrota ante el Aston Villa (0-1) ha marcado el peor inicio del equipo en la 'era Premier', colocándolos en el decimocuarto lugar con sólo 5 puntos de 18 posibles.

Este arranque es el más desafiante que ha experimentado el Chelsea en los últimos 45 años, remontándonos hasta 1978. Como señal de la difícil situación, los seguidores del Aston Villa entonaron el cántico clásico: "You're getting sacked in the morning" ("Serás despedido por la mañana") hacia Mauricio Pochettino. Claro, esto enciende aún más las alarmas, con rivales que sólo entregan burlas.

A pesar de haber invertido 1.073 millones de euros en fichajes desde la salida de Roman Abramovich, los resultados no han estado a la altura. El Chelsea acumula ahora 13 partidos sin marcar en el 2023, un récord negativo que no se veía desde 1995, cuando se quedaron sin marcar en 14 ocasiones. Incluso la cadena 'Domino's Pizza' se burló del equipo al afirmar: "Hemos entregado unas 852.609 pizzas desde que el Chelsea marcó su último gol".

Ese último gol se registró el 30 de agosto en la Copa de la Liga frente al AFC Wimbledon (2-1), y desde entonces han pasado 298 minutos sin marcar. Las lesiones han complicado aún más las cosas, y se comienza a hablar de una crisis en Stamford Bridge. Gary Neville, en 'Sky Sports', respaldó a Pochettino, aunque sugirió que podrían haber cambios estructurales en el club en los próximos 12 meses para abordar el caos que parece estar afectando al equipo.

Las palabras de Pochettino

Mauricio Pochettino, por su parte, reconoce la dificultad de la situación pero confía en que, con el tiempo, el equipo pueda recuperar su rendimiento y eficacia frente a la portería. "Por supuesto que los propietarios están decepcionados, pero, al mismo tiempo, necesitan apoyar el proyecto. Tenemos el equipo que tenemos y no podemos cambiar nada. Todo forma parte de un proceso. Somos un equipo joven y necesitamos aprender. No tengo dudas de que el equipo, con tiempo, va a rendir", dijo.