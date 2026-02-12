Un hombre de 38 años fue detenido en Rawson acusado de intentar cometer un robo en un comercio y provocar lesiones con un arma blanca durante el hecho. La Policía intervino a tiempo para aprehenderlo.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se originó a partir de un llamado de auxilio que alertó a la Policía sobre un incidente en la intersección de calles Franklin y San Lorenzo. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la damnificada, quien manifestó que el sospechoso, identificado como Agüero, intentó sustraer un cartel del negocio.

Según su relato, al verse descubierto, el hombre extrajo un elemento punzante y lesionó al hermano de la mujer en la zona de la costilla derecha. El herido fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde fue asistido por una herida.

Tras el ataque, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue perseguido por los uniformados y finalmente detenido en la esquina de su domicilio. Durante la aprehensión, los efectivos secuestraron un elemento punzante de fabricación casera que llevaba en su brazo derecho.

El Dr. Jorge Salinas, del Sistema Acusatorio, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia y ordenó la aprehensión de Agüero por el delito de robo en grado de tentativa en concurso real con lesiones leves. El detenido quedó a disposición de la Justicia.