Luego de un intenso fin de semana con 161 pilotos en la apertura del Campeonato Sanjuanino de Enduro y 102 competidores entre motos y cuatris en la primera fecha del Campeonato de Travesías, ahora será el turno de los autos en el Safari Tras las Sierras, en Valle Fértil.

Entre el 13 y 15 de febrero, el departamento vallisto recibirá una nueva edición del tradicional Safari tras las Sierras, competencia que forma parte del calendario provincial y que convoca a pilotos de distintos puntos de San Juan y la región.

En total serán 17 las categorías que dirán presente, con más de 90 inscriptos que animarán esta clásica prueba tuerca. Las divisionales confirmadas son: A Libres, B 1000, B, C, D, D Plus, D Especial, RC8 8 válvulas, RC5 16 válvulas, E, G, Jeep Libres, Fuerza Libre, 4x4, Integrales, UVT Aspirados y UVT Turbos.

La competencia promete tres jornadas a pura adrenalina en los exigentes caminos vallistos, donde la destreza de los pilotos y la resistencia de las máquinas serán determinantes.

De esta manera, el campeonato sanjuanino continúa su marcha con una de las fechas más esperadas por los fanáticos del deporte motor, que volverán a disfrutar del espectáculo del Safari en el imponente paisaje de Valle Fértil.

Cronograma del fin de semana:

Viernes 13/02

Reunión obligatoria para pilotos y copilotos en Salón Cultural Municipal – 18:00

Largada Simbólica en el Circuito Coqui Quintana – 21:00

Sábado 14/02

Primer Prime 36 kilómetros – 9:00 (control de alcoholemia obligatorio)

Segundo Prime 10 kilómetros – 12:00 (control de alcoholemia obligatorio)

Domingo 15/02

Prime Único 30 kilómetros – 9:00 (control de alcoholemia obligatorio)

Podio – 17:00

*Horarios sujetos a modificaciones

Posición de largada:

En cada categoría primero larga el ganador 2025, segundo larga el ganador 2024, de no participar se van tomando las posiciones siguientes. Se completan los dos primeros lugares y del tercero para atrás por orden de inscripción. El COMISARIO DEPORTIVO puede cambiar posiciones si así lo cree necesario.

Inscripciones:

-Salón de Cultura Municipal de Valle Fértil.

-Sistema de inscripciones online www.safaritraslassierras.com hasta el viernes 13/02 a las 18:00.

-La licencia médica se otorgará por la Asociación Argentina de Volantes, previa presentación de los estudios.

-Control de inscripción y entrega de números a cargo de APIVA (Asociación de Pilotos Vallistas).

-Valor de la inscripción $70.000 el binomio.