Cultura y Espectáculos > Escándalo
Los detalles del engaño de Luciano Castro a Griselda Siciliani
POR REDACCIÓN
La ruptura entre Luciano Castro y Griselda Siciliani ha sumado detalles escandalosos tras confirmarse que la decisión fue tomada por la actriz debido a la multiplicación de casos de infidelidad. El propio actor ratificó la noticia este martes 20 de enero de 2026 con una tajante declaración: “Perdí al amor de mi vida”.
El detonante principal de la separación fue la filtración de un audio entre Castro y Sarah Borell, una actriz danesa radicada en España. El engaño ocurrió mientras el actor se encontraba en Madrid realizando temporada teatral.
Según reveló la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa, la situación se dio en un momento de cercanía física de la pareja: “Esto sucedió en Madrid y Griselda llegaba cuando él estaba haciendo teatro”.
Shaw profundizó en que no existía un desgaste previo ni un distanciamiento real entre los protagonistas: “No fue por la distancia. No es que no se veían hace dos meses. Estaba llegando ella. No es que pasó porque estaba aburrido”.
Asimismo, la periodista subrayó que la traición se produjo de forma inmediata tras el arribo del actor a Europa: “Fue a los pocos días de que él había llegado a España y el vínculo con Griselda no estaba roto”.
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso una amnistía general para sanciones pendientes de la temporada 2025, lo que dejó sin efecto las multas y suspensiones que afectaban a varios futbolistas, incluidos jugadores de Estudiantes de La Plata por el polémico “pasillo de espaldas” ante Rosario Central.