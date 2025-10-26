Lourdes Fernández, conocida como Lourdes de Bandana, decidió compartir una carta abierta con sus seguidores luego de vivir una experiencia traumática: permanecer secuestrada durante 12 horas en el departamento de su pareja, Leandro García Gómez, y ser internada en el Hospital Fernández.

En su mensaje, Lourdes agradeció el apoyo recibido de sus más de 230 mil seguidores y expresó la dificultad de narrar lo ocurrido: “Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones”.

La cantante explicó cómo intentó mantener la relación a pesar de los conflictos: “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar”.

Respecto a las versiones que circularon sobre su situación y el secuestro sufrido, Lourdes aclaró que algunas informaciones están fuera de contexto y se mostró crítica con personas de su entorno que no la contactaron: “Puedo entender y comprender a la familia, amigas, amigos, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace tres años que no sabe de mí y que a contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”.

Sobre su salud, Fernández confirmó que continúa con una fuerte faringitis y que está acompañada por sus amigas de toda la vida, quienes la contienen en este momento delicado: “Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar”.

Finalmente, Lourdes expresó su entusiasmo por el regreso de la banda Bandana y su compromiso con los fans: “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo que es cantar. Gracias”.

Junto a la carta, la artista compartió una imagen en la que aparece acompañada por sus seres queridos, con un mensaje que decía “Más amor y arte, por favor”, destacando así la importancia del apoyo emocional en su recuperación.