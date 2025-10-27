Abel Chiconi, se consolidó como la tercera fuerza política de la provincia tras alcanzar el 25,99% de los votos en las elecciones legislativas. Este resultado confirma la presencia sólida del espacio libertario en el escenario electoral sanjuanino, aunque aún se mantiene a una distancia significativa de los dos principales bloques.

José Peluc, referente de La Libertad Avanza, destacó la importancia de este desempeño y subrayó el trabajo constante del partido: “Seguimos trabajando día a día para seguir convenciendo a cada sanjuanino, necesitamos multiplicar lo que tenemos, sumar gente de bien. Felicitar al doctor Avelín por su elección, felicitar al gobernador por su elección y a la casta por su elección también, pero le hemos sacado un diputado a la casta”.

El dirigente remarcó que alcanzar esta posición representa el cumplimiento de un objetivo clave del espacio libertario en San Juan y que la tarea continuará en futuras contiendas: “Lo importante es que hemos llegado, hemos cumplido el objetivo y tenemos que seguir trabajando para el 27, del 28, el 29 y demás, porque este proyecto de libertad tiene que seguir”.

Peluc también agradeció la colaboración de distintos actores dentro del movimiento: “Agradezco a todos los que pusieron lo que había que poner: a los fiscales, las agrupaciones, las fuerzas del cielo y cada uno de los dirigentes departamentales. Tenemos que salir a darle las gracias a todos los sanjuaninos que votaron por esto”.