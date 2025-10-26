Después de lo sucedido con la madre de Milei, el segundo blooper de la jornada electoral fue protagonizado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y primera candidata a senadora por la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Pasadas las 14 horas, la funcionaria se presentó en el predio de la Sociedad Rural de Palermo para emitir su voto y se encontró con un pequeño inconveniente con la Boleta Única de Papel (BUP).

Al doblar la boleta, Bullrich cometió un error: la plegó en dos partes, cuando el reglamento indicaba que debía doblarse en tres. La ministra debió regresar al biombo para corregir la maniobra y finalmente pudo sufragar. “Tuve una convicción y voté rápido. La boleta la doblé en dos y había que doblarla en tres, solo eso”, explicó en diálogo con la prensa.

Además de comentar el incidente, Bullrich aprovechó para enviar un mensaje político: “Si la gente me acompaña, por supuesto que voy a asumir en el Senado de la Nación. Vamos a lograr mayor gobernabilidad para tener las leyes que necesita el país: impositivas para bajar impuestos, penales para que quien las haga las pague, y muchas leyes que necesita nuestro ministro de Economía”.

La ministra aclaró que no hablaría de cambios de gabinete, dejando claro que esas decisiones corresponden al Presidente de la Nación, y mencionó que su almuerzo consistió en “sanguchitos” debido a la jornada agitada.

El incidente, aunque menor, se convirtió en un momento de color en una jornada marcada por la implementación de la BUP y la atención de los medios en figuras políticas clave. Tras el segundo intento, Bullrich completó su voto con normalidad, retomando la rutina de la votación y las actividades de campaña.