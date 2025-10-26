A las 18 horas se cerraron oficialmente las mesas de votación en todo el país en el marco de las elecciones legislativas 2025. Solo podrán emitir su voto las personas que en estos momentos se encuentran dentro de los establecimientos.

Los datos preliminares arrojan que la jornada electoral en la provincia de San Juan registró una participación que supera el 60%, mientras que a nivel nacional, el número apenas supera el 60% del padrón electoral.

Con el cierre de las urnas, los presidentes de mesa y fiscales inician el recuento de votos siguiendo el protocolo de la Junta Electoral.

Cada boleta es contada y verificada por al menos dos autoridades, mientras los fiscales supervisan el proceso para garantizar la transparencia.

Los resultados se registran en los formularios oficiales y se transmiten a los centros de cómputos para consolidar los números preliminares.

Se estima que los primeros resultados comenzarán a conocerse alrededor de las 21 horas, una vez que las mesas envían la información al sistema central.

El escrutinio continuará durante la noche hasta ofrecer un panorama general sobre la composición de la Cámara de Diputados y parte del Senado, y medir la performance de los principales espacios políticos. El cierre de las urnas marca ahora la etapa más esperada: el recuento de votos y la expectativa por los resultados provisionales que definirán la política argentina para los próximos años.