Cortesía militar: el gesto de un soldado con una niña durante la jornada electoral

Durante el desarrollo de las elecciones legislativas de 2025, un episodio de espontaneidad y respeto llamó la atención de quienes presenciaron el momento. Una niña llamada Renata, acompañando a su familia en el acto electoral, se acercó a saludar a un soldado que se encontraba cumpliendo funciones en el lugar.

El militar, en un gesto de amabilidad y profesionalismo, correspondió al saludo de la menor con visible respeto. Este breve intercambio, capturado por la sobrina de una seguidora y compartido posteriormente en redes sociales, refleja cómo pequeños actos de cortesía pueden trascender en el marco de eventos formales como los comicios nacionales.

El incidente, aparentemente simple, destaca la importancia de los valores cívicos y el trato humano en contextos institucionales, recordando que la educación y el respeto mutuo suelen manifestarse en situaciones cotidianas, más allá de los protocolos establecidos.