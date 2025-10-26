Provinciales > Tierno momento
Cortesía militar: el gesto de un soldado con una niña durante la jornada electoral
POR REDACCIÓN
Durante el desarrollo de las elecciones legislativas de 2025, un episodio de espontaneidad y respeto llamó la atención de quienes presenciaron el momento. Una niña llamada Renata, acompañando a su familia en el acto electoral, se acercó a saludar a un soldado que se encontraba cumpliendo funciones en el lugar.
El militar, en un gesto de amabilidad y profesionalismo, correspondió al saludo de la menor con visible respeto. Este breve intercambio, capturado por la sobrina de una seguidora y compartido posteriormente en redes sociales, refleja cómo pequeños actos de cortesía pueden trascender en el marco de eventos formales como los comicios nacionales.
El incidente, aparentemente simple, destaca la importancia de los valores cívicos y el trato humano en contextos institucionales, recordando que la educación y el respeto mutuo suelen manifestarse en situaciones cotidianas, más allá de los protocolos establecidos.
Autoridades de mesa con suerte: picada en Palermo y viandas dulces en Chubut durante la jornada electoral
En la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas, donde votó Mauricio Macri, los fiscales recibieron una bandeja con fiambres y quesos que alivianó el mediodía. En Chubut, en cambio, las autoridades de mesa fueron agasajadas con viandas de golosinas, aunque algunos criticaron la calidad de los productos.
Autoridades de mesa con suerte: picada en Palermo y viandas dulces en Chubut durante la jornada electoral
En la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas, donde votó Mauricio Macri, los fiscales recibieron una bandeja con fiambres y quesos que alivianó el mediodía. En Chubut, en cambio, las autoridades de mesa fueron agasajadas con viandas de golosinas, aunque algunos criticaron la calidad de los productos.
El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, cumplió con su deber cívico y se mostró muy conforme con la implementación de la Boleta Única Papel y detalló su itinerario de la tarde, que incluye un amplio recorrido por departamentos para agradecer el trabajo de sus fiscales.