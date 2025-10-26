Sin Mastantuono, Real Madrid venció 2-1 al Barcelona en El Clásico y se afianza en La Liga

El Real Madrid se quedó con una nueva edición de El Clásico y extendió su ventaja en la cima de La Liga. En el estadio Santiago Bernabéu, los dirigidos por Carlo Ancelotti derrotaron 2-1 al Barcelona por la fecha 10, con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, mientras que Fermín López marcó el único tanto del conjunto culé.

El duelo comenzó con intensidad y rápidamente el Real Madrid impuso su ritmo. Mbappé abrió el marcador tras una gran jugada colectiva, aunque minutos antes había desperdiciado un penal que atajó Wojciech Szczęsny. El Barça reaccionó y logró empatar con un potente disparo de Fermín López, pero en el complemento apareció Bellingham para sellar la victoria merengue.

Publicidad

Sobre el final, el conjunto visitante terminó con un jugador menos por la expulsión de Pedri, lo que facilitó la tarea defensiva de los locales en los últimos minutos.

Con este resultado, el Real Madrid alcanzó los 27 puntos y le sacó cinco de diferencia al Barcelona, su inmediato perseguidor en la tabla.

Publicidad

El argentino Franco Mastantuono, que había sido incluido en la convocatoria por Ancelotti, finalmente no sumó minutos, aunque continúa ganando experiencia en el plantel profesional de la Casa Blanca.

El Merengue se consolida en lo más alto del torneo y sigue demostrando su poderío en los grandes escenarios, con un Mbappé decisivo y un Bellingham que continúa siendo figura en cada fecha.