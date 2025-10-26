Manuel Adorni, vocero presidencial, vivió un momento incómodo este domingo durante las elecciones 2025, cuando fue insultado por un hombre en el patio de la escuela San Judas, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

El hombre profirió insultos hacia Adorni: “Sos una basura, vos y tu séquito de cipayos. Vende patria”. El funcionario, intentando continuar con sus declaraciones, respondió: “No me deja concentrarme nuestro amigo” y se alejó unos metros hacia un sector interno del establecimiento. Posteriormente, añadió con una sonrisa incómoda: “Usan terminología del siglo XIX”.

A pesar del incidente, Adorni pidió a la ciudadanía que participe del proceso electoral: “Seguimos eligiendo hacia dónde vamos”. Reafirmó además su respaldo a la Boleta Única de Papel (BUP): “Muestra que dimos un avance importante en la calidad institucional. Estamos todas en igualdad de condiciones ahora”.

Consultado sobre los resultados de las elecciones, destacó la importancia del voto: “La gente va elegir qué cámara quiere a partir del 10 de diciembre. Espero que la gente vaya a votar, especialmente los jóvenes. Es bueno que empiecen a tener responsabilidad cívica. Es muy importante para la Argentina. Es una linda elección para votar ideas y no tanto votar candidatos”.

Finalmente, Adorni aseguró que la continuidad de la gestión presidencial no se verá afectada: “La gente no tiene por qué preocuparse por nada, mañana va a seguir todo tal cual venía ocurriendo. Tenemos un plan sólido y consistente. Vamos a seguir con las mismas ganas que le pusimos a partir del 10 de diciembre de 2023”.