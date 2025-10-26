El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó este domingo antes del mediodía en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara”, en La Plata, y calificó la jornada como “una elección crítica en medio de una situación compleja”.

Tras emitir su voto, Kicillof reiteró su pedido de diálogo con el presidente Javier Milei: “¿Cómo no van a querer hablar con el gobernador de la provincia con 17 millones de votantes? No se trata de afinidades, se trata de coordinar políticas en todas las áreas: seguridad, educación, alimentos, situación social y económica. Tienen mi teléfono en la Rosada, úsenlo”, señaló.

El mandatario destacó que la elección definirá “qué va a pasar en Argentina” y remarcó la importancia de que la votación refleje la voluntad de los bonaerenses. Señaló que la jornada se desarrolla con “muy buen clima” y que las escuelas están en “un 99,9% en condiciones”, a pesar de los recientes temporales en la provincia.

Kicillof cuestionó el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) utilizado por primera vez en comicios nacionales. Señaló que, según su experiencia en las legislativas bonaerenses de septiembre, el sistema tradicional de boleta partidaria es más económico y asegura la transparencia de los comicios: “Esto es más caro y además es nuevo, con lo cual surgen dudas sobre cómo votar”, explicó.

Sobre la reforma laboral que anticipó el Gobierno nacional, afirmó que espera que “no sea eso lo que van a empujar, veo que va en la misma dirección de todo lo que se está diciendo y no va a funcionar. Tenemos 200 mil nuevos desempleados”.

En relación a la participación, Kicillof dijo que hubo lugares con menor afluencia que en septiembre, aunque destacó que en su mesa se formó una fila significativa. Recordó la importancia de que los ciudadanos voten de manera consciente y que se respete la expresión popular: “Una elección nos lleva a un resultado y un resultado es expresión de la voluntad del pueblo”.

El gobernador finalizó su mensaje con un llamado a la ciudadanía: “Hay que salir a votar, está lindo el día, hay que expresarse, hay que decidir. El pueblo gobierna a través de sus representantes. Paz, democracia, es a través de las elecciones”.