La imagen real vs. la retocada: el sorprendente filtro que usó Milei en su foto electoral
Durante la jornada electoral de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales una serie de fotografías que rápidamente captaron la atención pública no por su contenido, sino por su evidente retoque digital. Las imágenes, tomadas en su lugar de votación en la Universidad Tecnológica Nacional de Almagro, mostraban alteraciones significativas en los rasgos faciales del mandatario.
La publicación original, acompañada por el breve texto "Votando... Fin", incluye cuatro capturas donde se observaba al Presidente ejerciendo su derecho al voto. Sin embargo, el análisis comparativo con las imágenes transmitidas por los medios de comunicación reveló modificaciones sustanciales en su apariencia física.
Las diferencias más notorias incluían una mandíbula notablemente más definida y prominente, cejas perfectamente delineadas, ojos de color azul intensificado y un tono de piel uniformemente bronceado. Estas alteraciones responden a un patrón estético particularmente valorado en ciertos círculos libertarios de redes sociales, donde se promueven estereotipos masculinos muy específicos.
El programador y especialista en tecnología Javier Smaldone fue quien realizó y difundió el contraste entre las versiones original y editada de las fotografías, evidenciando el extenso trabajo de retoque digital aplicado a la imagen presidencial.
Mientras se desarrollaba esta situación en el ámbito digital, en el plano físico el mandatario completó el proceso de votación sin incidentes relevantes. Tras saludar brevemente a los fiscales y al presidente de mesa, Milei abandonó el establecimiento educativo sin ofrecer declaraciones a la prensa, desoyendo tanto muestras de apoyo como reclamos de algunos presentes.
