La Policía de San Juan llevó a cabo diversos controles durante la veda electoral de este fin de semana con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los comicios. Como resultado de los operativos, un kiosco fue clausurado en el departamento Rawson y se aplicó una multa a los responsables de un casamiento en Pocito.

Según informaron fuentes policiales, ambos procedimientos fueron realizados por personal de Leyes Especiales durante la madrugada del domingo. En el caso del kiosco, los efectivos constataron la venta de bebidas alcohólicas, una práctica expresamente prohibida durante el período de veda. Ante la infracción, el local fue clausurado de inmediato y se le impondrá una sanción económica, cuyo monto será determinado por la autoridad judicial correspondiente.

El segundo operativo se efectuó en Pocito, donde se celebraba un casamiento que contaba con autorización previa para realizarse. No obstante, los inspectores detectaron el expendio de alcohol dentro del evento, motivo por el cual se labró un acta de infracción y se aplicó una multa a los organizadores.

Cabe recordar que la veda electoral comenzó el viernes a las 8 horas y se extendió hasta las 21 del domingo, tres horas después del cierre de los comicios. Durante ese período rigen restricciones que incluyen la prohibición de vender y consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos, locales comerciales y eventos sociales.

Las autoridades recordaron la importancia de respetar estas medidas, cuyo propósito es preservar la tranquilidad y el orden durante la jornada electoral.