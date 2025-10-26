Voto joven: primera vez en las urnas y las sensaciones de quienes debutan a los 17 Años

La participación en elecciones representa un hito cívico, y para muchos jóvenes, esta jornada marca su primera interacción directa con el sistema democrático. Quienes votaron por primera vez describieron ante DIARIO HUARPE la experiencia con matices de normalidad y optimismo, destacando la facilidad del proceso y las vías utilizadas para informarse.

Al ser consultados sobre su debut electoral, los jóvenes expresaron satisfacción. Una chica de 17 años, que votó por primera vez, calificó la experiencia como "Bien, normal". Otro votante novel también indicó que el proceso le pareció "bien" y, al consultarle si le gustó la manera en la que votó, respondió afirmativamente.

Un sentimiento recurrente entre los votantes primerizos es la esperanza orientada al futuro. Uno de los entrevistados, luego de calificar positivamente su experiencia, expresó su deseo de vivir "en un futuro mejor".

¿Cómo se informaron? Escuela y Redes Sociales, las Claves

Respecto a la preparación y la búsqueda de información previa a emitir el voto, los jóvenes señalaron caminos diversos, aunque la familia no siempre resultó ser el principal apoyo.

Un votante de 17 años que experimentaba su primera vez en las urnas indicó que se informó "en la escuela más que nada". Además de la educación formal, este joven mencionó el uso de tecnologías, citando el "teléfono, redes sociales, cosas así" como herramientas para la búsqueda de información.

Sin embargo, otra persona entrevistada, de la cual se confirma que también era su primera vez votando, y que fue consultada si se había informado o pedido ayuda a su familia, respondió: "Eh, no pase sol".