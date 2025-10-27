Milei celebró su triunfo nacional: "Los argentinos le dijeron basta al populismo"

El presidente Javier Milei encabezó un discurso desde el búnker de La Libertad Avanza, en el Hotel Libertador, tras el contundente triunfo electoral del oficialismo en las elecciones legislativas 2025. Con tono triunfal pero conciliador, el mandatario convocó a legisladores y gobernadores de otros espacios políticos a acordar reformas y avanzar en una “nueva etapa de consensos”.

“Hoy pasamos el punto bisagra, comienza la construcción de la Argentina grande”, expresó Milei ante la militancia, luego de conocerse los resultados que ubicaron a su fuerza en primer lugar con el 40,81% de los votos. El presidente destacó el apoyo recibido y afirmó que su Gobierno “va a trabajar con todas las fuerzas racionales, pro capitalistas, que quieran construir un país distinto”.

Acompañado por Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Diego Santilli y Manuel Adorni, entre otros dirigentes, el jefe de Estado elogió la implementación de la boleta única de papel, señalando que “fue un día histórico” y que el pueblo argentino “decidió dejar atrás 100 años de decadencia”.

Durante su discurso, Milei hizo un repaso por los principales funcionarios de su gabinete, agradeció su labor y remarcó que “el esfuerzo se ha plasmado en este hermoso 41% de votos”. También subrayó que “dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado” y pidió “dejar los intereses partidarios de lado para pensar en el país”.

El presidente adelantó que buscará convertir en leyes las consignas del Pacto de Mayo, con el objetivo de acordar bases para una Argentina “más libre y moderna”. “Vamos a poder sentarnos a discutir las reformas que el país pide a gritos hace tantos años”, sostuvo Milei, quien reiteró que su prioridad será “dar a los 47 millones de argentinos un futuro mejor”.

Con más del 95% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, el peronismo, bajo el sello Fuerza Patria, obtuvo el 31,6%, mientras que el espacio libertario consolidó su presencia en ambas cámaras del Congreso.

Al cierre de la jornada, Milei insistió: “Basta de populismo, populismo nunca más. Nuestra responsabilidad es seguir construyendo la Argentina grande que todos soñamos”.