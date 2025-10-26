Una de las postales más comentadas de la jornada electoral fue la presencia de Mirtha Legrand, quien a sus 98 años volvió a las urnas en la Escuela Primaria N.º 20 Carlos María Biedma, ubicada sobre la calle Güemes 4621. Fiel a su estilo inconfundible, la conductora sorprendió con un look celeste y blanco, complementado con un elegante pañuelo de seda al cuello, y explicó su elección: “Me vestí con los colores de la patria”.

Visiblemente emocionada, la diva de los almuerzos recordó que en las últimas elecciones no había podido asistir y destacó la alegría de volver a ejercer su derecho ciudadano: “Estoy muy contenta, siento una felicidad enorme. Voto con ilusión”. Al descender de su vehículo, saludó a la prensa y compartió con su carisma habitual su entusiasmo por la jornada: “Sí, contentísima. Además, ayer hice un rating buenísimo”, bromeó, combinando su éxito profesional con su fervor cívico.

La conductora también celebró la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que debutó este año a nivel nacional. “Sí, cambió todo y me lo explicaron. Cambió totalmente la manera de votar. Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”, afirmó, resaltando la importancia de la novedad electoral y su orgullo por participar activamente en la democracia.

Mirtha Legrand evocó sus primeras experiencias en las urnas y se mostró conmovida por la tradición democrática que representa el voto: “Que siempre haya libertad en la Argentina para votar y que sea un país democrático”. Entre selfies, aplausos y elogios de los presentes, la Chiqui demostró que, pese al paso del tiempo, su entusiasmo por participar en la vida cívica sigue intacto: “Siempre”, confesó al ser consultada sobre si votar aún la movilizaba.

En una jornada marcada por la BUP y la participación ciudadana, la presencia de Mirtha Legrand se convirtió en un símbolo de compromiso, elegancia y orgullo nacional, fusionando la historia de la televisión argentina con el acto democrático.