Al cierre de los comicios de este domingo, el peronismo mostró realidades diferentes según las regiones. En la provincia de Buenos Aires, donde se concentra aproximadamente el 40% del padrón electoral, hay optimismo respecto a los resultados, aunque con cautela sobre el margen de victoria.

En el búnker de Fuerza Patria en La Plata se reflejó una imagen de unidad partidaria, en un intento de repetir el desempeño logrado en las elecciones provinciales de septiembre. Las encuestas internas y el seguimiento del electorado bonaerense indicaron que la disputa será más ajustada, con un rol relevante del voto antiperonista y la polarización frente a los candidatos de Javier Milei.

En las provincias del interior, la estrategia fue de moderación y prudencia. Los referentes buscan acumular triunfos provinciales, independientemente del sello electoral, para fortalecer la presencia de Fuerza Patria a nivel nacional. La intención es consolidar votos peronistas bajo la misma alianza, aunque con diferentes nombres según la jurisdicción.

El partido apuesta a que los resultados reflejen tanto el respaldo en Buenos Aires como la consolidación de la fuerza peronista en otras regiones, con foco en la unidad y coordinación de los distintos sectores provinciales dentro de la coalición.