Gabriela Sabatini, destacada por su apoyo a nuevos talentos del tenis y su rol como embajadora contra el cáncer de mama, ha cultivado históricamente un perfil reservado. Su timidez era tal que admitió haber llegado a perder semifinales deliberadamente para evitar los discursos de premiación.

En ese marco de silencio, se supo que comparte su vida con Luján Grisolia, una licenciada en marketing vinculada a una firma internacional que carece de redes sociales. Según Matías Vázquez, la pareja posee una gran entereza y habría dividido los intereses familiares, pues inicialmente el círculo cercano no sabía si era buena persona.

Publicidad

Mientras Catherine Fulop deslizó que existe una parte de la historia familiar que nadie conoce, Oriana Sabatini defendió al clan de acusaciones de homofobia y afirmó que Grisolia siempre fue bien recibida, recordando su propia experiencia al besarse con una chica en un video a los 20 años. Oriana también desestimó versiones sobre una supuesta reacción inesperada de su tía ante su embarazo.

En el pasado, figuras como Ricky Martin, Leo Montero o amigos de Yanina Latorre fueron usados como "novios" mediáticos para proteger su intimidad. Marixa Balli, quien practicó taekwondo con Grisolia, la describió como una persona divina, coincidiendo con la imagen discreta de quien fue vista en París junto a Gisela Dulko. Recientemente, Sabatini acompañó a su sobrina Tiziana en su graduación como diseñadora gráfica.