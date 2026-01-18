Con el inicio de la Copa de Campeones Senior 2026, el fútbol sanjuanino volvió a reencontrarse con viejas glorias que siguen dejando su sello dentro de la cancha. En la categoría +42, uno de los nombres propios de la primera fecha fue el de Alfredo “Luto” Molina, cuya zurda mantiene intacta la calidad que lo convirtió en un referente del fútbol provincial.

El exfutbolista, nacido en Ullum, fue el autor del único gol del partido con el que Villa Ibáñez derrotó a Colón Junior en el debut del certamen, en la categoría +42, un torneo que reúne a equipos de distintos puntos de San Juan y que revive la mística de jugadores históricos.

Publicidad

Villa Ibáñez también cuenta con figuras como la de Mariano "Petinato" Núñez y Javier "Chaca" Ibaceta.

Con una pegada precisa y la visión de juego que lo caracterizó durante toda su carrera, Molina volvió a marcar diferencias en un encuentro parejo, demostrando que el talento no entiende de edades. Tras el partido, el enganche compartió el tanto en sus redes sociales y dejó una frase que resume el espíritu del Senior: “A esta edad, cada gol se disfruta el doble”.

“Luto” Molina dejó una huella profunda en el fútbol sanjuanino, vistiendo camisetas emblemáticas como las de Villa Obrera, Unión y otros clubes donde brilló por su calidad técnica y su exquisita pegada. Además, su legado se extendió desde el banco de suplentes, llevando a lo más alto a San Lorenzo de Ullum, con la obtención de un Torneo Oficial, y también a Juventud Zondina, consolidándose como un técnico ganador.

Publicidad

La Copa de Campeones Senior recién comienza, pero ya dejó en claro que la esencia del buen fútbol sigue viva. Y en esa historia, la zurda de Alfredo “Luto” Molina continúa escribiendo capítulos imborrables.