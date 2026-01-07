El caso ocurrió en Duque de Caxias, en las afueras de Río de Janeiro, cuando un hombre de 32 años contactó a la adolescente mediante WhatsApp, tras obtener su número del teléfono de su propio hijo, sin que este lo supiera. Inicialmente, la menor mostró los mensajes sospechosos a su madre, quien decidió intervenir haciéndose pasar por la joven.

El hombre comenzó a enviar contenido sexual y ofreció dinero a cambio de favores. La madre, actuando con cautela, aceptó una transferencia para confirmar su identidad y luego alertó a la policía.

Publicidad

Se coordinó un encuentro en un cine de un shopping local, donde la policía detuvo al hombre in fraganti, evitando que se concretara el abuso. El acusado ahora enfrenta cargos por abuso sexual de menores y por intentar resistirse a la detención.

La comisaria Kelin Deosti subrayó la gravedad del delito: “La violencia es absoluta; no hace falta contacto físico para que el abuso se considere consumado”, explicando que la víctima tenía 13 años.

Publicidad

La madre destacó la importancia de mantener un diálogo constante con los hijos y actuar preventivamente. Además, afirmó que su intervención no fue solo por su hija, sino para proteger a otras menores de la zona.