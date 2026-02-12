El cierre de Magis TV y su reemplazo XuperTV en Argentina no solo puso fin a un sistema de streaming ilegal, sino que encendió una alarma mayor: el riesgo de seguridad que implicaban estas aplicaciones para quienes las utilizaban. Tras el bloqueo ordenado por la Justicia, especialistas advirtieron que el peligro no era únicamente la piratería, sino la posible exposición a malware y robo de información personal.

Las plataformas, que funcionaban por fuera de tiendas oficiales, requerían descargar archivos APK desde páginas externas y habilitar permisos especiales en dispositivos Android. Ese paso, aparentemente simple, implicaba desactivar barreras de seguridad del sistema y abrir la puerta a programas maliciosos capaces de acceder a datos sensibles. Entre los riesgos detectados se incluyen spyware, troyanos y software diseñado para capturar contraseñas, credenciales bancarias o información personal almacenada en el dispositivo.

Publicidad

Investigaciones técnicas revelaron que algunas versiones solicitaban permisos que no tenían relación con ver contenidos, como acceso a cámara, micrófono, contactos o ubicación en tiempo real. También se identificaron funciones capaces de registrar pulsaciones del teclado, interceptar cuentas guardadas y redirigir a páginas falsas para robar datos. Este tipo de prácticas puede derivar en fraudes online, vaciamiento de cuentas o robo de identidad.

El bloqueo fue ordenado por el juez Esteban Rossignoli, en el marco de una investigación internacional contra la piratería digital que incluyó la anulación de más de 70 dominios y la desactivación de las apps en dispositivos Android con IP argentina. El operativo se desarrolló en coordinación con otros países y permitió secuestrar TV Boxes y rastrear la estructura detrás de la distribución del servicio ilegal.

Publicidad

En este contexto, especialistas remarcan que el “streaming gratis” puede tener un costo invisible: la seguridad del dispositivo y la información personal. Al no estar en tiendas oficiales ni contar con controles de verificación, estas aplicaciones representan un riesgo elevado para los usuarios. El caso de Magis TV y XuperTV dejó así una advertencia concreta: más allá de la ilegalidad del contenido, el verdadero peligro podía estar instalado dentro del propio equipo.