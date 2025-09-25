Cultura y Espectáculos > Ni un día de duelo
Marcelo Tinelli estaría saliendo con Sabrina Rojas tras separarse de Milett Figueroa
POR REDACCIÓN
Marcelo Tinelli ha regresado a la "lista de solteros más codiciados" del país luego de que él mismo anunciara la separación de Milett Figueroa en su programa de streaming. Con la modelo peruana "fuera de las canchas", se espera que pronto blanquee una nueva relación.
Justo antes de que el propio Tinelli reconociera públicamente que estaba distanciado de la modelo peruana —unos "cuarenta minutos" antes, de hecho—, Yanina Latorre lanzó un anticipo que, según las fuentes, "puede hacer mucho ruido dentro de muy poco tiempo".
Para Latorre, solo un puñado de minutos fueron suficientes para observar que existe un ida y vuelta "muy picante y muy intenso" entre Tinelli y una de sus flamantes compañeras: Sabrina Rojas. Rojas también se encuentra soltera.
La panelista pidió a su director "parar, parar, frena las imágenes" al notar ciertas interacciones. Latorre se basó en dos incidentes específicos para fundamentar su afirmación: Una broma de Rojas a Tinelli sobre el tiempo que una mujer había pasado en su famoso departamento del edificio "Le Park". Marcelo le contestó a Rojas: "menos que vos". Otro fue un comentario que Rojas le hizo a Tinelli sobre un fernet.
Al ver esto, Yanina Latorre aseguró categóricamente para sorpresa de sus compañeros: "Pará, pará... te digo... pero no me caben dudas eh... estos dos terminan cog... Marcelo y Sabrina están a full eh".
