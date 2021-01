Marcos Rojo, a un paso de ser jugador de Boca

Mientras Boca piensa en el Santos de Brasil y las semifinales de la Copa Libertadores, la dirigencia del Xeneize ya piensa en lo que vendrá después de enero en este 2021 y se movió para sumar un refuerzo de jerarquía de cara a la próxima edición del torneo continental: Marcos Rojo.

El defensor con pasado en la Selección Argentina tuvo un breve paso por Estudiantes en el comienzo de 2020, cuando la pandemia lo dejó prácticamente sin competencia en el regreso al Pincha, y a mitad de año se reincorporó al Manchester United, donde no tuvo ningún tipo de participación y prácticamente espera a la finalización de su contrato, en junio de 2021.

En este contexto, Boca intentará que Rojo logre rescindir su contrato con el United en este mercado de pases para poder contar con él desde el comienzo del nuevo torneo local a la espera de la nueva Libertadores, que para el Xeneize arrancará con la fase de grupos en abril. En caso de que el Manchester no le ponga fácil la salida antes de tiempo, habrá que esperar a junio, cuando el central se quede con el pase en su poder. El acuerdo, por el defensor de 30 años, es por tres temporadas.

De todas maneras, en las próximas semanas o dentro de seis meses, lo cierto es que Boca sumará -casi con seguridad- un refuerzo de jerarquía para el sector defensivo, donde hoy cuenta con Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano y Gastón Ávila, como principales cuatro zagueros.

EL DÍA QUE MARCOS ROJO LE DIJO QUE NO A BOCA

En plena pandemia, cuando Rojo todavía no tenía definido si iba a volver a Manchester o lograba continuar en Estudiantes, recibió el llamado de Riquelme. Más allá del entusiasmo inicial, reconoció que no le hubiese gustado que otro jugador del Pincha en su lugar se fuera a Boca. "Me costó. Lo hablé con todo el mundo. Me ayudó mucho una charla que tuve con el Chapu Braña. Cuando se enteró de todo esto, me llamó y hablamos de un montón de cosas. No solo de jugar en Boca. Por suerte Román se lo tomó súper bien. Súper respetuoso conmigo. Yo se lo agradecí mucho. Que alguien con tanta historia se tome el tiempo de llamarme, de insistirme, habla muy bien de él y me hace sentir bien súper bien como jugador”, relató.