El Real Madrid vivió un momento llamativo en su último partido cuando Kylian Mbappé fue protagonista de una situación tan tensa como divertida. Antes de ejecutar un penal a favor del conjunto blanco, un futbolista rival intentó sacarlo de foco con una referencia directa a Emiliano “Dibu” Martínez, arquero argentino reconocido por su fortaleza psicológica en las definiciones desde los doce pasos.

Lejos de mostrarse incómodo, Mbappé reaccionó con una sonrisa y una respuesta cargada de ironía. Según se pudo ver en las imágenes que circularon luego en redes sociales, el delantero francés se tomó la situación con humor y dejó en claro que la mención no lo afectaba. Segundos después, se hizo cargo de la ejecución y convirtió el penal con seguridad, desatando la celebración del público en el Santiago Bernabéu.

La escena no tardó en viralizarse y fue replicada por medios deportivos y usuarios en distintas plataformas, donde muchos destacaron la templanza del atacante y la naturalidad con la que respondió a la provocación. El nombre del “Dibu” volvió así a aparecer como referencia psicológica incluso fuera de la Selección argentina, confirmando el impacto que su figura genera en el fútbol internacional.

Más allá del momento anecdótico, el gol de Mbappé resultó clave para el desarrollo del partido y reforzó su protagonismo en el Real Madrid, en un contexto donde cada intervención del francés es seguida con lupa. La jugada dejó una postal que combinó picardía, presión y eficacia, y sumó un nuevo capítulo al folclore futbolero contemporáneo.