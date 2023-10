¿McGregor condenado? Lo que pasará tras la supuesta agresión sexual en el partido del Miami Heat

En las últimas horas, Conor McGregor se volvió a llevar todas las miradas, tras una novedad más que ruidosa. El peleador de UFC ha sido exonerado de los cargos penales relacionados con un incidente en el que se vio involucrado durante un partido del Miami Heat, el que atrajo la atención de los medios. El informe del lunes de TMZ reveló que el irlandés no enfrentará cargos criminales tras ser acusado de agresión sexual a una mujer durante un juego de las Finales de la NBA en el Kaseya Center el 9 de junio.

Según un comunicado de cierre, se determinó que no había pruebas suficientes y que no se contaba con testigos contradictorios y/o no corroboradores del incidente presunto, lo que llevó a la conclusión de que el caso no podía seguir adelante. Poco después de conocerse las acusaciones, se difundió un video en el que McGregor y la persona que lo acusaba ingresaban juntos a un baño la noche del supuesto incidente.

Los fiscales examinaron las imágenes y también tomaron en consideración el testimonio de un asistente, quien informó que no percibió señales de angustia ni sonidos que respaldaran la afirmación de que lo que estaba ocurriendo no era consensuado. Una amiga de la acusadora también afirmó a los fiscales que no se le dijo que McGregor hubiera cometido agresión sexual cuando discutieron los eventos de esa noche.

¿Qué pasó entre McGregor y la acusadora?

TMZ añadió que en el comunicado se menciona que los fiscales también tomaron en cuenta que la acusadora les preguntó a los detectives si creían que McGregor estaría dispuesto a "llegar a un acuerdo" o "compensarla" si no presentaba cargos. Dadas estas circunstancias, se determinó que "el Estado no podría cumplir con la carga de la prueba más allá de toda duda razonable".

La abogada de "The Notorious", Barbara Llanes, emitió la siguiente declaración a TMZ Sports: "Después de una exhaustiva investigación, que incluyó la revisión de videos y entrevistas con testigos presenciales, las autoridades concluyeron que no hay base para presentar cargos contra mi cliente, Conor McGregor. En nombre de mi cliente, su familia y sus seguidores, estamos aliviados de que este asunto haya concluido".