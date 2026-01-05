En medio de la pausa que atraviesan las negociaciones para su llegada a Boca Juniors, Marino Hinestroza volvió a quedar en el centro de la escena por un sugestivo mensaje publicado en sus redes sociales. El extremo colombiano, cuyo pase desde Atlético Nacional se encuentra en un impasse, dejó una frase que fue interpretada como una clara indirecta al club de la Ribera: “¿A qué fecha es que llaman los equipos, o será que me mocharon?”.

El posteo apareció en una historia de Instagram y no tardó en generar repercusión entre los hinchas xeneizes. Minutos más tarde, el propio jugador intentó bajarle el tono al mensaje al agregar la frase “eh, jaja, deje la bobada”, acompañada por emojis. Sin embargo, la publicación se leyó como una muestra de impaciencia ante la falta de avances concretos en una operación que parecía encaminada.

Hinestroza, de 23 años, ya había dado señales de su deseo de vestir la camiseta azul y oro cerca de Navidad, cuando el acuerdo entre Boca y Atlético Nacional estaba prácticamente cerrado. No obstante, un desacuerdo económico de último momento frenó la transferencia y dejó la negociación en suspenso, situación que se extendió durante el cierre de 2025 y el inicio del nuevo año.

Según trascendió, la traba no está vinculada al monto de la operación. Boca habría aceptado las condiciones del club colombiano y ofertado los cinco millones de dólares solicitados. El conflicto surgió a partir de una diferencia interna entre el futbolista y Atlético Nacional respecto de los porcentajes de la transferencia, un punto que por ahora ninguna de las partes está dispuesta a ceder.

Desde el entorno del Xeneize aseguran que no existe un riesgo real de que el pase se caiga definitivamente. Por ese motivo, la dirigencia decidió bajar el ritmo de las gestiones y darle tiempo al jugador para que resuelva su situación contractual con el club colombiano. Mientras tanto, Hinestroza ya manifestó su intención de emigrar y jugar en La Bombonera.

Del lado de Boca, los números de la operación y el acuerdo contractual con el futbolista estarían cerrados. Una vez que se destrabe el conflicto, el colombiano firmaría contrato hasta diciembre de 2029 y se convertiría en la primera incorporación del club en el actual mercado de pases. Hasta entonces, sus mensajes en redes sociales siguen alimentando la expectativa y la polémica.