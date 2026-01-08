La nena de 9 años que resultó gravemente herida tras la caída de un portón en una vivienda de calle Riobamba, en Capital, muestra una evolución favorable. Según confirmaron fuentes del caso, la menor ya fue trasladada desde Terapia Intensiva a una sala común del Hospital Rawson, lo que marca un avance significativo en su recuperación.

La niña, identificada como P.O.E., había sido internada de urgencia luego del accidente doméstico, en el que sufrió un traumatismo encéfalo craneano, traumatismo facial y politraumatismos, además de una herida cortante en la región frontal. Debido a la gravedad de las lesiones, debió ser sometida a una intervención quirúrgica y permaneció varios días bajo estricta observación médica.

En las últimas horas, los profesionales de la salud determinaron su traslado a una sala común, donde continuará con controles y tratamiento. El cambio de sector representa una señal positiva para su entorno familiar, que la acompaña desde el primer momento.

Mientras tanto, la UFI Delitos Especiales tomó intervención para investigar la mecánica del hecho. El objetivo es establecer cómo ocurrió el desprendimiento del portón y si existió responsabilidad de algún tercero en el accidente.

Las actuaciones judiciales continúan en curso, mientras la familia mantiene la expectativa puesta en la pronta recuperación total de la menor.