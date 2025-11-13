En el marco de TecWeek 2025, que se desarrolla del 10 al 15 de noviembre en Costa Salguero, Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó el Actros L 2663, un camión que destaca por su equipamiento tecnológico y potencia. Este modelo, en su versión LS/33 Tractor 6x4 color gris, se exhibe con una propuesta que permite a los visitantes experimentar su conducción mediante realidad virtual.

Roberto Faist, Gerente de Producto y Marketing de Mercedes-Benz Camiones, afirmó: “El Actros L 2663 reúne los sistemas de asistencia más avanzados del mercado y una conectividad que redefine la experiencia de manejo. Nuestra participación busca acercar al público la tecnología que caracteriza a los camiones Mercedes-Benz y el grado de avance de los sistemas de seguridad y eficiencia”.

Los asistentes pueden probar, a través de cascos de realidad virtual, cómo funcionan los sistemas inteligentes del camión en situaciones reales de conducción. Entre las tecnologías destacadas se encuentran el Active Brake Assist 5, que detecta obstáculos y frena automáticamente en emergencia; el sistema MirrorCam, que sustituye los espejos tradicionales por cámaras digitales para mejorar la visibilidad y reducir la resistencia al viento; el control de carril, que alerta ante desvíos involuntarios; y el control de proximidad, que mantiene la distancia con el vehículo delantero.

Además, el Actros L 2663 incorpora el sistema de gestión de flotas Fleetboard, el puesto de conducción digital Multimedia Cockpit y el control crucero inteligente, herramientas que optimizan la eficiencia operativa y mejoran la experiencia del conductor.

Este camión es el más robusto y equipado del portfolio de Mercedes-Benz Camiones y Buses en Argentina. Está impulsado por un motor OM 473 de 15,6 litros y 625 caballos de fuerza, con un torque de 3.000 Nm, posicionándolo como el más potente del mercado local. Su caja automatizada Powershift 3 de 12 marchas contribuye a un mejor rendimiento, menor consumo y conducción más sencilla. La configuración 6x4 y los ejes con reducción en los cubos de rueda lo hacen apto para aplicaciones exigentes, como el transporte en bitrenes de hasta 75 toneladas.

La cabina “L” está diseñada para maximizar el confort en viajes largos, con techo elevado, piso plano, dos camas, asientos neumáticos calefaccionados con ajuste lumbar, heladera tipo frigobar, climatización automática y amplios espacios de almacenamiento. También cuenta con dos pantallas digitales de alta resolución, sensores de luz y lluvia, luces LED y un volante multifunción revestido en cuero, que aportan una sensación de mando de última generación.

Con esta exhibición en TecWeek, Mercedes-Benz reafirma su compromiso con la innovación y la movilidad, apoyando a los sectores económicos del país con productos tecnológicos y servicios integrales que incluyen asesoramiento, posventa, repuestos, mantenimiento y financiación.