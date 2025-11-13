La empresa ACER SRL, dedicada al mantenimiento y recuperación de componentes industriales, lanzó una convocatoria laboral en San Juan para incorporar a su equipo un Electricista Matriculado con experiencia en mantenimiento industrial.

El puesto requiere título y matrícula habilitante vigente, además de al menos tres años de experiencia comprobable en mantenimiento eléctrico industrial. También se valorará el dominio de tableros eléctricos, instalaciones trifásicas, motores, variadores de frecuencia y sistemas de iluminación.

Entre los requisitos excluyentes, la firma destaca la necesidad de contar con conocimientos técnicos sólidos y formación en seguridad eléctrica.

Asimismo, se considerará un plus tener experiencia en la interpretación de planos eléctricos, trabajo en entornos industriales y habilidades para el trabajo en equipo. La actitud proactiva y el compromiso con la seguridad son cualidades especialmente valoradas para el puesto.

Desde ACER SRL informaron que se ofrece incorporación inmediata, buen ambiente laboral y posibilidades de desarrollo profesional, con condiciones acordes a la posición.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo rrhh@acersrl.com, indicando en el asunto la palabra “Electricista”.