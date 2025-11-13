Provinciales > Empleo
Buscan electricista matriculado con experiencia en mantenimiento industrial en San Juan
POR REDACCIÓN
La empresa ACER SRL, dedicada al mantenimiento y recuperación de componentes industriales, lanzó una convocatoria laboral en San Juan para incorporar a su equipo un Electricista Matriculado con experiencia en mantenimiento industrial.
El puesto requiere título y matrícula habilitante vigente, además de al menos tres años de experiencia comprobable en mantenimiento eléctrico industrial. También se valorará el dominio de tableros eléctricos, instalaciones trifásicas, motores, variadores de frecuencia y sistemas de iluminación.
Entre los requisitos excluyentes, la firma destaca la necesidad de contar con conocimientos técnicos sólidos y formación en seguridad eléctrica.
Asimismo, se considerará un plus tener experiencia en la interpretación de planos eléctricos, trabajo en entornos industriales y habilidades para el trabajo en equipo. La actitud proactiva y el compromiso con la seguridad son cualidades especialmente valoradas para el puesto.
Desde ACER SRL informaron que se ofrece incorporación inmediata, buen ambiente laboral y posibilidades de desarrollo profesional, con condiciones acordes a la posición.
Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo rrhh@acersrl.com, indicando en el asunto la palabra “Electricista”.
En diálogo exclusivo con San Juan en Noticias por Mitre 95.1, el Fiscal General electo Guillermo Baigorrí adelantó que su gestión estará marcada por la planificación, el diálogo institucional y la cercanía con la ciudadanía. “La Fiscalía tiene que estar del lado de la gente”, aseguró tras su designación por la Legislatura provincial.