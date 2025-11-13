Un nuevo espacio para profesionales de la belleza abrió sus puertas en la ciudad de San Juan y busca sumar talentos de distintos rubros del cuidado personal. El salón, ubicado sobre avenida Libertador 2333 (Oeste), ofrece la posibilidad de subalquilar espacios de trabajo totalmente equipados y adaptados para la atención independiente de clientes.

La propuesta está dirigida a quienes deseen crecer profesionalmente y trabajar a su propio ritmo, en un ambiente moderno, cómodo y con excelente ubicación. Desde el local destacaron que la idea es generar una comunidad de profesionales del sector que puedan brindar sus servicios de manera autónoma, pero dentro de un entorno colaborativo.

Entre los perfiles que se buscan se encuentran peluqueros y peluqueras, barberos, lashistas, especialistas en lifting, cosmetólogas, masajistas, esteticistas y depiladoras. También hay lugar para personas que realicen alisados y tratamientos capilares.

Quienes estén interesados pueden comunicarse al 2646717095 o acercarse directamente al salón en Libertador 2333 (Oeste) para conocer las instalaciones y recibir más información sobre las condiciones del espacio.