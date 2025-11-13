El esperado desembarco de Beto Casella en la pantalla de América TV, el cual estaba previsto para 2026, parece haberse “enfriado”. Luego de un largo tire y afloje con las autoridades de Canal 9, el conductor había decidido no renovar su contrato para avanzar con su pase a la competencia. Sin embargo, un fuerte cruce que mantuvo con Ángel de Brito habría cambiado el rumbo de las negociaciones y generado tensión con el canal.

Según reveló Juan Etchegoyen en Metro Live, Casella habría tomado una drástica decisión tras ese enfrentamiento. El periodista contó detalles de la negociación y la reacción del conductor: “Quiero contarte algo importante sobre la llegada de Beto Casella a América, que adelanté hace dos meses acá. La situación está tensa entre Beto y las autoridades del canal después del cruce con Ángel de Brito”.

Etchegoyen detalló que el motivo principal de la pausa tiene que ver con el enojo de Casella, ya que “Todo esto tiene que ver con el desencanto de Beto con Ángel y el cruce que mantuvieron en X (Twitter) hace unos días. A Beto no le gustó nada eso y decidió poner en pausa las negociaciones”.

La molestia de Casella se reflejó en su comunicación con los directivos de América TV. El periodista reveló la postura firme del conductor, incluso ante las llamadas de las autoridades: “Hasta ayer no les atendía el teléfono. Me cuentan que este jueves habrá una reunión clave. Beto pasó una semana rechazando los llamados de América, y voy a contar la verdad del contrato”.

Respecto a la situación contractual, Etchegoyen aclaró que, si bien “Ángel maneja buena información,” lo que le confirmaron es que “el contrato entre Beto y América todavía no se firmó. Solo hay un preacuerdo, nada formal”.

A pesar de la tensión y la pausa, el proyecto de su nuevo programa no está completamente estancado. El periodista señaló que, en cuanto al contenido, “El nuevo programa del conductor todavía está muy verde desde el contenido, porque primero quiere definir su equipo”. No obstante, la parte financiera está definida: “Me dicen que la parte económica con la productora Mandarina ya está acordada”.