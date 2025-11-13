El Gobierno de San Juan, a través de la Empresa de Energía Provincial (EPSE) y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, presentó los detalles del proceso industrial que marcará un nuevo capítulo en el desarrollo tecnológico local: la producción de paneles solares de última generación en la Fábrica Solar San Juan.

Ubicada en Pocito, la planta se encuentra en etapa de montaje y calibración de sus equipos industriales. Una vez en marcha, alcanzará una capacidad productiva de 450 megavatios anuales, multiplicando por más de seis veces la capacidad original de 70 MW. Este salto posicionará a la provincia como referente nacional en tecnología fotovoltaica.

Publicidad

El complejo contará con 14 etapas de producción automatizadas, que combinan precisión robótica, control de calidad y trazabilidad en cada módulo, garantizando estándares internacionales de fabricación. En su primera etapa, permitirá producir paneles unifaciales y bifaciales monocristalinos de alta eficiencia, con tecnología de punta.

La Fábrica Solar San Juan es única en su tipo en Argentina y constituye un paso clave dentro de la política provincial que busca consolidar a San Juan como motor del desarrollo energético nacional. Cuando la producción se inicie —prevista para mediados de 2026—, la provincia estará en condiciones de fabricar más de 800.000 paneles solares al año, impulsando la innovación y la sustentabilidad con sello sanjuanino.

Publicidad

Las 14 etapas del proceso industrial

El proceso de producción en la Fábrica Solar San Juan integra operaciones automatizadas, manuales y robóticas que garantizan precisión, seguridad y eficiencia. Estas son sus principales fases: