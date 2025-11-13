Un mes después de que Thiago Medina recibiera el alta médica tras su accidente en moto, el exconcursante de Gran Hermano y Daniela Celis, madre de sus hijas gemelas, se presentaron en el programa de Moria Casán para abordar su nueva vida y su situación sentimental actual.

La pareja abordó la difícil decisión de separarse, la cual fue impulsada, según Thiago, por el deterioro de la convivencia. "Fui yo quien puso las cosas sobre la mesa y planteé la idea de separarnos. Lo hice porque nos estábamos faltando el respeto, nos hablábamos alterados, mal", confesó Thiago, explicando que la falta de tiempo y el compromiso con la relación los llevaron a ese punto.

Daniela coincidió con el análisis, señalando que la exigencia de la vida pública y laboral se llevó por delante el romance. La panelista explicó que "La rutina destruyó la pareja, ambos trabajamos mucho y el poco tiempo hizo que no nos podamos priorizar". Aunque ambos sentían la necesidad de un respiro, fue Thiago quien "tuvo el coraje de plantearlo, porque los dos nos sentíamos pero yo no me animaba a decirlo".

Sin embargo, el reciente accidente de Thiago en moto provocó un quiebre y un replanteamiento de la relación. Daniela afirmó que este evento trágico cambió completamente la dinámica entre ellos: "El accidente logró que nos llevemos de otra manera, a mirarnos y a respetarnos mucho más, el cariño mutó".

Consultados por Moria Casán sobre cuál era su vínculo actual, Thiago se apresuró a decir que "estamos bien". En ese momento, Daniela, entre risas e intriga, preguntó al aire: "¿Qué somos? No nos queremos confundir".

Pese a la confusión sobre el rótulo, Thiago dejó en claro que la relación sentimental dio paso a un amor incondicional basado en la familia. Mirando a los ojos a Daniela, le expresó: "Yo siento que ahora te tengo otro cariño, te respeto como el padre de mis hijas y entendí que vas a ser mi familia para toda la vida, para siempre".