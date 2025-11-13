La figura histórica de River Plate, Enzo Pérez, atraviesa un momento crítico en su carrera: su ausencia en partidos decisivos y su relegamiento en el equipo titular del entrenador Marcelo Gallardo abren la puerta a rumores sobre un posible final de ciclo en el club.

El mediocampista mendocino, de 39 años, ya no es titular tras la derrota ante Palmeiras en la Copa Libertadores y la eliminación en semifinales de la Copa Argentina. Aunque se recuperó de la lesión en el muslo izquierdo que sufrió en el 1-3 ante Palmeiras, Pérez quedó relegado al banco en encuentros claves, como el Superclásico y el duelo ante Gimnasia en el Monumental.

Fuentes cercanas al club aseguran que no hay conflictos extrafutbolísticos con Gallardo y que la decisión se basa únicamente en cuestiones tácticas y físicas. Tras la lesión, el jugador solicitó un reacondicionamiento físico especial, pero sus reemplazos, Juan Carlos Portillo y Kevin Castaño, ocuparon el medio campo en su lugar, manteniendo a Pérez como alternativa y no como titular.

El histórico mediocampista millonario lleva 277 partidos, seis goles y diez títulos con la camiseta de River, siendo uno de los referentes del vestuario y un líder indiscutido del plantel. Sin embargo, la combinación de edad, recuperación lenta y pérdida de minutos genera dudas sobre su continuidad en el club de Núñez.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre su salida, pero la situación alimenta la especulación entre los hinchas y medios especializados sobre si Pérez podría despedirse del club a fin de año, marcando el cierre de un ciclo que lo consolidó como uno de los capitanes más importantes de la era Gallardo.