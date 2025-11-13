En un contexto marcado por la preparación de la reforma laboral que el Gobierno planea impulsar en sesiones extraordinarias del Congreso, el ministro de Interior, Diego Santilli, tuvo este jueves su primer acercamiento con la nueva conducción de la CGT. El encuentro se produjo en la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, y participaron los integrantes del triunvirato: Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).

Según fuentes cercanas, la reunión fue breve pero amena, y permitió establecer un canal de diálogo con la central obrera. Sin embargo, no se prevé una convocatoria formal hasta que el proyecto de reforma laboral esté finalizado, según confirmaron desde la Casa Rosada. Por ahora, el Gobierno mantiene en secreto los detalles del texto, compartiendo solo ciertos aspectos con dirigentes y empresarios para su pulido.

Desde la gestión libertaria, evaluaron a la nueva CGT como una continuidad de la línea dialoguista de los últimos años, sin vínculo con el kirchnerismo duro. “Son capaces y dialoguistas, todo el tiempo hablamos con ellos”, aseguraron funcionarios nacionales, aunque aclararon que no existe convocatoria inminente.

En paralelo, el Consejo de Mayo, integrado por referentes de peso como Gerardo Martínez (Uocra), funciona como un espacio donde el sindicalismo puede expresar sus opiniones sobre la reforma y asegurar que la voz de los trabajadores sea respetada en el diseño del proyecto.

Santilli y la CGT coincidieron en mantener el diálogo abierto y evitar tensiones públicas durante la preparación de la iniciativa, aunque la pelota sigue en el terreno del Ejecutivo, que espera cerrar la redacción antes de convocar oficialmente a los gremios.