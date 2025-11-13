Mica Viciconte y Fabián Cubero mantienen una relación de ocho años y tienen un hijo en común, Luca, de tan solo tres años. Desde que comenzaron a salir, han construido una gran familia ensamblada junto a las tres hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann. En una reciente conversación íntima con Resumido, Mica Viciconte no solo reveló cómo es la convivencia con cuatro menores de edad y dos perros, sino que también habló sin filtro sobre la posibilidad de agrandar la familia.

La ex Combate se refirió a la exigente dinámica doméstica, detallando que aunque se demuestran su amor en redes de forma constante, no todo es color de rosas. Ella anticipó los detalles de la rutina familiar entre risas: “Tengo una familia de seis más dos perros. Son dos tender de ropa: lavar, colgar, lavar y colgar”. Aseguró que los años de convivencia sirvieron para conocerse mejor, pero confesó que “Pasamos por momentos buenos y malos, momentos donde hay desencuentros y momentos donde estamos todos bien”.

Mica también se refirió a cómo es el día a día con las hijas de Nicole Neumann y Cubero, especialmente en lo que respecta a las responsabilidades en casa. La modelo explicó que los jóvenes a veces presentan resistencia a ayudar: “Los jóvenes en general no hacen mucho, vienen medio vagos. Les pedís que levanten la mesa y les cuesta horrores”. La panelista defendió su postura de exigir colaboración, ya que ella es “muy estructurada, soy de la escuela de que todos tenemos que ayudar y ser buenos compañeros. A veces cuesta y a veces fluye como si nada pasara”.

A pesar de los desafíos de la crianza y la rutina, Viciconte enfatizó que el lazo familiar es fuerte y aseguró que la clave para seguir adelante es el cariño: “En general nos llevamos muy bien, nos conocemos hace muchos años y nos entendemos con caras. Lo principal es el amor para poder seguir”. De esta forma, Mica Viciconte contó los detalles de su convivencia con Fabian Cubero y sus hijos, donde el “amor es la clave” para seguir adelante.

Finalmente, Mica Viciconte abordó una polémica pregunta sobre sus planes de ser madre por segunda vez. Aunque lo pensó, finalmente dio una respuesta con seguridad sobre la posibilidad de tener otro hijo: “No quiero al segundo, en un principio quería, pero me pongo en el lugar de Fabian y ya tiene cuatro hijos. Sería volver a empezar, porque con un nene chiquito volves a criarlo y perdes mucho tiempo. Además, Luca ya tiene a sus hermanas y las ama, así que yo estoy bien con uno, estoy contenta”. Así, afirmó que hoy no está en sus planes agrandar la familia.